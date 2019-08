Hermana de Daniela Darcourt sorprende al incursionar en el canto (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Carolina Darcourt, hermana menor de Daniela Darcourt, demostró también tener talento para la música pues anunció que se lanzará como cantante muy pronto.

"Solos tú y to" es el nombre de su primera canción cuyo estreno es el 14 de setiembre y el género musical no es la salsa, si no el urbano, en el que tratará de crear su propio espacio.

En imágenes de Instagram que la joven viene recibiendo el apoyo de su herma. “Nunca imaginé que se animaría por la música, y hoy, me sorprende así... Desde ya, tienes todo mi apoyo y mi amor, si esto te hace feliz, pues a mi también”, escribió la salsera.

"No tienen idea de cuán orgullosa y feliz puedo estar en este momento al ver que mi pequeña hermana está por seguirme los pasos...Que la música y el urbano que tanto te gusta invada tu ser y te lleve a descubrir muchísimas cosas hermosas, te amo hermanita", dijo Daniela Darcourt en un publicación de su red social.

Foto: Instagram