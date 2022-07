Mauricio Diez Canseco y la cubana Lisandra Lizama se comprometieron en matrimonio por segunda vez, en esta oportunidad en Lima, en un exclusivo restaurante ubicado en la Costa Verde. Y una de las invitadas de honor fue su hija Camila Diez Canseco, quien previo a la ceremonia brindó declaraciones a la prensa.

La joven se mostró entusiasmada por la unión de su padre con la modelo, además resaltó que todos tienen derecho a ser felices.

“Debe ser costumbre para ti ir a los matrimonios de tu papá. Ya es el quinto”, cuestionó la prensa a la joven, quien respondió: “Es el segundo matrimonio de mi papá al que asisto. La verdad súper contenta, la vida es una y él tiene que ser feliz, todo el mundo tiene derecho a ser feliz, nadie tiene por qué meterse. Qué viva el amor”.

En otro momento, Camila también contó los motivos por los que no se presentó al matrimonio que realizaron en Cuba, el pasado 10 de abril.

“Yo estoy estudiando y trabajando y todo fue super rápido. Es más ahora mismo me vine de dos exámenes de la universidad, por eso he llegado un poco tarde. He sido invitada a las dos bodas tanto en Cuba, como la de ahora”, explicó.

Por otro lado, la heredera de Mauricio Diez Canseco habló sobre cómo tomaría tener un nuevo hermanito. “Todo depende de lo que pase en la vida y lo que tenga que pasar. Yo creo mucho en el destino. Si tiene que llegar un nuevo hermanito, lo vamos a querer igual que todos. Somos unidos desde muy pequeños”, confesó Camila Diez Canseco.

¿Cuántas veces se casó Mauricio Diez Canseco?

Mauricio Diez Canseco antes de conocer a Lisandra Lizama estuvo casado en tres oportunidades. En el 2009 estuvo con Daysi Ontaneda, tras su divorcio, inició su noviazgo con Paula Marijuan que en ese entonces tenía 20 años.

Además, tuvo una sonada relación con Leslie Castillo y la cubana Daylin Curbelo. Su tercera boda fue con Antonella de Groot, con quien tuvo su último hijo.

Tras ello, se casó dos veces con la cuba Lisandra Lizama, es por ello, que se dice que se ha casado en 5 oportunidades.

