Hija de Melissa Klug demuestra que tiene una buena relación con su padre (FOTO)

La mayor de las dos hijas que tuvieron Melissa Klug y Abel Lobatón demostró en las redes sociales que mantiene una buena relación con su padre.

A través de sus historias de Instagram, la joven que fue parte del reality juvenil 'Combate' publicó una captura mientras realizaba una videollamada con su padre.

“Lo amo. Esta foto salió porque mi papá siempre me toma fotos y nunca me dice que pose. Con ustedes las fotos que mi papá me toma”, escribió la hija de la popular 'Blanca de Chucuito' junto a su imagen.

De esta manera, la joven 'influencer' mostró el gran parecido que tiene con el exfutbolista Abel Lobatón y deja en claro que a diferencia de su hermana menor, ella sí tiene comunicación con su padre.