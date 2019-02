Hija de Jessica Newton responde si tiene planes de boda con Deyvis Orosco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cassandra Sánchez De Lamadrid acompañó a su novio Deyvis Orosco en la promoción del concierto que realizará por 'San Valentín' y no dudó en hablar del excelente momento que viven como pareja.

"Yo soy una persona que vive el día a día, estamos muy felices y disfrutando de esta nueva etapa juntos. Vamos a ir paso a paso y como siempre digo, los detalles son para él y para mí", declaró la hija de Jessica Newton.

Al ser consultada sobre las declaraciones que hizo su madre sobre una posible boda entre ella y el cantante de cumbia, Cassandra Sánchez prefirió tomar las cosas con calma y aseguró que por el momento no piensa en casarse ni tener hijos.

"Siempre he sido una persona que más que soñar con la boda, siempre he soñado con encontrar a un hombre que me acompañe en mi vida y podamos ser el complemento perfecto. Más que en la boda, pienso en la persona con la que voy a terminar mi vida y en eso me enfoco. Buscar un equipo, una persona que siempre esté ahí", manifestó la gerenta comercial del Miss Perú.