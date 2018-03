Augusto Polo Campos: Testamento del compositor revela cómo se distribuirán las regalías (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Según documentos a los que accedió Reporte Semanal, el fallecido compositor peruano, Augusto Polo Campos, destinó buen porcentaje de sus millonarias regalías a una desconocida empresa.

De acuerdo al reportaje, cada uno de los siete hijos recibirá - por igual- el 10% de sus regalías producto de las 174 composiciones que creó Polo Campos. Para hacerse una idea, solo la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 le dejaron al cantante regalías por más de 200 mil soles por la canción Contigo Perú.

Sin embargo, llama la atención que una cláusula del testamento musical destina el 30% de dichos bienes a la empresa Contigo Peru SAC, cuyo Gerencia General recae en Andrea Bautista Carbajal.

Cabe indicar que Andrea Bautista fue denunciada en el 2013 por el supuesto robo de 20 mil soles al compositor. Sin embargo, la acusación fue archivada y, un año después, pasó a ser la mano derecha del papa de Florcita.

HIJO DE POLO CAMPOS DENUNCIADO POR ALIMENTOS

De otro lado, el dominical también recogió el testimonio de María Lazarte, ex pareja de Giomar Polo, quien lo denunció por no pagar la pensión alimenticia para su hijo de 8 años. "Yo no le pido que quieras a mi hijo, yo lloro porque no cumples", lamentó.

Giomar Polo enfrenta una denuncia por no haber pagado la liquidaciones por pensión de alimentos que ordenó un juzgado del Callao. "Debe 5 liquidaciones, de la cual solo me ha pagado una que es de 5 mil soles. Debe 4 más, cada liquidación es de 3700 soles, otra de 5800 soles, 4600 y 1800 soles", precisó.