Luego de que la modelo Luana Barrón fue captada conversando muy cerca del chico reality Hugo García en una discoteca, los rumores sobre un posible romance entre ambos han tomado fuerza.

Sin embargo, la modelo e influencer aseguró que continúa su relación con el colombiano Mario Ruiz y negó que exista algo más que una amistad con el integrante de ‘Esto es Guerra’.

“Ah no, hemos estado con un grupo de amigos y me imagino que hemos estado bailando en grupo. No entiendo qué imágenes pueden haberte llegado. Las imágenes siempre dan malos entendidos, depende de cómo la gente lo quiera ver ¿no?”, manifestó Luana Barrón.

“Bueno en todo el lugar cuando hay bastante ruido siempre te acercas al oído de una persona para poder hablar”, agregó intentando explicar el por qué de las polémicas imágenes.

Y al ser consultada sobre si conoce a la expareja de Hugo García, Alexandra Balarezo, Luana Barrón minimizó su cercanía. “Ya como le digo, Alexandra ha hecho fotos para mi marca, yo el día de ayer recién la conocí en persona”, sentenció.

Alexandra Balarezo se pronuncia sobre imágenes

Por su parte, Alexandra Balarezo contó que estuvo en la misma fiesta que su expareja y sí vio el acercamiento que tuvo con Luana Barrón.

“Era una fiesta y sí, los vi y los saludé. No, eso sí ya es tema de ellos, Hugo ya está soltero, puede hacer lo que quiere ¿no?”, comentó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Cada uno maneja sus códigos, es lo que puedo decir”, agregó la modelo, quien fuera de cámaras contó que sí estuvo afectada por el fin de su relación con Hugo García.

