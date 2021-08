Mario Ruiz y Luana Barron cumplieron un mes de relación sentimental. La exintegrante de “Esto es guerra” fue la responsable de informar esta fecha especial en su vida a través de una romántica publicación en su perfil de Instagram.

“Everything is better with you @marioruiz Happy month love. (Todo es mejor contigo. Feliz mes amor)”, escribió la influencer peruana como descripción de su instantánea.

Según se pudo ver en al imagen, el youtuber colombiano se mostró muy cariñoso con su pareja en una íntima habitación.

No es la primera vez que la famosa pareja expresa su amor en redes sociales. Hace una semana fue el cumpleaños de Luana Barron y Mario Ruiz decidió saludar a su novia con un cariñoso mensaje.

“Happy birthday love (feliz cumpleaños amor)”, expresó el youtuber colombiano en su perfil de Instagram, donde suma más de 6 millones de followers.

