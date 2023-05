Humberto Zurita se transformará en ‘Luisita’ en obra ‘Papito Querido’.

Tras haber anunciado que actuará por primera vez en Lima ,el primer actor mexicano de grandes telenovelas, películas, obras teatrales y series de televisión, Humberto Zurita, reveló su transformación en “Luisita” en la comedia “Papito Querido”, que se presentará el 20 y 21 de Mayo en el Teatro del Colegio San Agustín.

El talento actoral de Zurita ha sido fundamental en el proceso creativo de “Luisita”, personaje en la comedia teatral que cuenta la historia de un padre divorciado que se viste de mujer para apoyar a su hija por la presión de sus conservadores suegros; la suegra es interpretada por la actriz Stephanie Salas.

“No me cuesta nada interpretar a una mujer, simplemente porque no creo en los tabús nada, yo ya nací siendo mujer. Trato de aportarle al personaje la elegancia magistral y los movimientos de Christian y bueno el diseño del maquillaje, accesorios y vestuario lo hace Javier de La Rosa quien vistió en su momento a mi esposa”, comentó Humberto Zurita quien además planea quedarse unos días en nuestro país para conocer Machu Picchu y disfrutar de la gastronomía peruana de la cual tanto le han hablado.

Además, Zurita confirmó que vendrá a Lima con un elenco de actores en los que figuran Lambda García, Rodrigo Vidal e Ivonne Zurita y su actual pareja Stephanie Salas, todos bajo la producción de Gabriel Varela.