Ignacio Baladán regresó a “Esto es guerra” y se sumó al equipo de “Los Combatientes”. En sus primeras declaraciones, el uruguayo confesó que se sintió traicionado por “Los Guerreros” al no recibir su respaldo en un proceso de eliminación.

“Estoy feliz y vine por mi revancha. Yo quería mi revancha con ‘Los Combatientes’ porque me siento mejor por acá”, comentó.

“Mi eliminación me dolió. Sé que debió quedar el capitán (por Patricio Parodi) antes que yo, pero me hubiera gustado recibir más apoyo. Creo que solo Korina (Rivadeneira) me apoyó. Sabía que si regresaba (a ‘Esto es guerra’), solo era con ‘Los Combatientes’”, agregó.

Como se recuerda, Ignacio Baladán había lanzado la posibilidad de regresar a su tierra natal, pero ello es parte del pasado y el uruguayo regresó con fuerza a “Esto es guerra”.

Diego Rodríguez también regresó a “Esto es guerra”

El deportista Diego Rodríguez también volvió al reality juvenil para formar parte de “Los Guerreros”. El modelo recibió buenos comentarios por parte de la conductora Johanna San Miguel, quien lo lleno de halagos por su belleza varonil.

