Siguiendo los pasos de su padre, Tomás Suárez-Vértiz, con tan solo 19 años, se consolida como solista y lanza su tema “Incondicional”, que es dedicada a su madre Cynthia y a todas las madres del Perú.

“Cuando Tabernero me convoca para esta campaña, no dudé en aceptar, y por ese motivo compuse el tema ‘Incondicional’ para homenajear a todas las madres, pero, en especial, a la mía, quien me ha guiado y me acompaña en cada paso que doy en mi día a día”, manifestó Tomás.

Como se sabe, el joven cantante es el menor de los hijos de Cynthia Martínez y de Pedro Suárez-Vértiz.

En el marco del Día de la Madre (segundo domingo de mayo), Tomás señaló que “Incondicional” es una canción en homenaje a Cynthia y a todas las madres del Perú.

Tomás Suárez-Vértiz, cantante: “Voy a demostrar que puedo cantar y que tengo talento”

Tomás Suárez-Vértiz, a sus 19 años, tras su decisión de ingresar al exigente y competitivo mundo de la música, está viviendo tiempos en los que las entrevistas, visitas a medios y la promoción a su debut sobre los escenarios le salen al encuentro.

“Para mí, todo esto es algo completamente nuevo, pero es muy entretenido, a mí me encanta conversar, me gusta que me hagan preguntas y me encantaría también poder hacerlas”, dice el orgulloso hijo de Pedro Suárez Vértiz.

“Hay adrenalina de emoción, hay euforia por eso, y estoy muy agradecido con Raúl Romero y con los músicos de Amén, por la consideración que han tenido conmigo por permitirme estar en su concierto. Será la oportunidad para que el público me pueda conocer un poco más y vea de qué estoy hecho, no solamente se trata de ser el hijo de un cantante que cree que por serlo ya llegó, sino que tengo que demostrar que puedo cantar y que tengo talento”, expresó Tomás para diario Correo.

