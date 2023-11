Indie Rock Fest 2023: The Hives, Metric y Airbag, se presentarán este 25 de noviembre.

Indie Rock Fest se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre en Arena 1 de la Costa Verde con un cartel encabezado por The Hives, Metric, Airbag, La Mente, 2 Minutos y Aeropajitas.

La electrizante banda sueca The Hives liderada por Pelle Almqvist regresa a Lima con clásicos como “Hate To Say I Told You So”, “Main Offender”, “Walk Idiot Walk” y “Tick_Tick_Boom” se convirtieron en una sensación mundial a comienzos del año 2000 con discos brillantes como “Veni Vidi Vicious” del año 2000 y “Tyrannosaurus Hives” del año 2004. The Hives llega a Lima para presentar su más reciente álbum de estudio llamado “The Death of Randy Fitzsimmons”.

Para presentar la gira de su flamante nuevo álbum denominado “Formentera” (2022), los canadienses de Metric se unen al cartel del Indie Rock Fest trayendo su sofisticado y melódico rock estilo new wave y alternativo, liderados siempre por la versátil Emily Haines, los músicos llegan a Lima por primera vez para presentar un repaso por su variada discografía que cuenta con 8 discos de estudios y algunos EP’s.

Airbag regresa a Lima para presentar clásicos de su discografía como “Por mil noches”, “Cae el sol”, “Amor de verano “y “solo aquí”, piezas variadas de una de las bandas más respetadas de la actual escena de rock argentino.

Con 36 años de trayectoria, 2 Minutos desde Argentina regresa, la banda de Walter “Mosca” Velázquez y Alejandro “Indio” Mirones le cantará a sus miles de fans peruanos una vez más, “Nunca nos imaginamos que íbamos a estar 36 años. Nadie se imaginó en ese momento que íbamos a seguir tocando y girando tanto tiempo”, dijo La Mosca en una reciente entrevista y este será el motivo perfecto para celebrar a esta enorme agrupación porteña que cuenta con 12 discos de estudios y tres en vivo, además miles de presentaciones.