Janet Barboza a Peluchín: "¿Alguien me puede decir qué oficio tenía el novio de Rodrigo?

¡No se quedó callada! Janet Barboza le respondió a Rodrigo González a través de las redes sociales preguntándole cuál era el oficio de su expareja Sean Rico, luego que el popular Peluchín tildara a su novio de la Rulitos como “carga carteras”.

“¿Alguien me puede decir qué oficio tenía el novio de Rodrigo? Ahora le inventará una gran ocupación... Él sí tiene la lengua bien suelta para etiquetar a los novios de las mujeres de carga carteras. Hasta donde yo sé, fungía de representante de algunos chicos del medio a quienes por supuesto, él chancaba menos”, escribió Janet Barboza en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que Janet reconoció que ella ha sido uno de los personajes de la farándula que menos se ha molestado por las críticas de Rodrigo.

Luego continuó con: “A mí él me ha dicho de todo, al igual que a todos los demás del espectáculo y creo que soy de las que más correa tiene, porque sé cómo es este negocio y no me afecta, pero si él tuvo su asistente no puede basar en eso su crítica a las parejas de los demás”, sentenció la Rulitos.