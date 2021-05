La agrupación de cumbia Explosión de Iquitos sigue en el ojo de la tormenta, y es que exintegrantes y cantantes acusan a la vocalista del grupo, Linda Caba, de malos tratos.

Como se sabe, en abril último Explosión de Iquitos estrenó el videoclip oficial de su popular tema “No sé”, el cual se ha viralizado en las redes sociales.

Según un informe de “Magaly TV, la firme”, los exmiembros de la agrupación señalan que desde que murió el fundador, el grupo ya no es el de antes, pues refieren que la cantante Linda Caba goza de preferencias, por ser pareja del hijo del dueño.

Luis Andrés, artista que estuvo en la agrupación por seis años dijo que quien decidiría la suerte de los músicos es la vocalista Linda Caba. “Hubo ocasiones de que si a Linda no le cae bien, chau . Si una persona no le cae bien, simplemente esa persona no va... Actualmente Explosión está siendo representado por Linda”, contó.

En tanto, la exvocalista Estéfany Ramírez refirió -según informó el programa de Magaly Medina- que fue retirada de la agrupación por supuestamente tener discrepancias con Linda Caba, de quien asegura fue víctima de malos tratos. “De repente por estar con el hijo del dueño”, indicó.

A esto se suma la acusación de Johny Díaz: “Hay veces que está bien o mal. A veces te saludaba, a veces no saludaba. Hemos tenido reuniones por esa razón por su comportamiento”.

