Para Irma Maury, lejos de los sets de televisión por decisión propia, la actual pandemia no ha cambiado en nada su estilo de vida. “Para mí no es novedad eso de la cuarentena porque yo vivo encerrada en mi casa. Los que me conocen bien saben que yo salgo muy poco. Cuando estaba trabajando, iba de frente a grabar y me regresaba”, nos dice la actriz, que sigue estando vigente en las pantallas por las constantes repeticiones de “Al fondo hay sitio”.

A pesar del tiempo que ha pasado desde que dejaste de grabar la serie, todavía se comenta tu decisión de alejarte...

Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice. Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo.

Justo lo que ahora, en estos tiempos difíciles, todos estamos valorando lo que realmente es importante en la vida..

Yo ya me lo había replanteado hace bastante tiempo, más importante que el dinero, es tu vida, de qué sirve tenerlo cuando falta salud. En la medida que estés armoniosamente bien, tú podrás dar armonía a los demás. Esa es una decisión que yo tomé hace tiempo, ya no tengo familia casi, solamente quedamos mi hermano y yo. Al final perdí estar con mis hermanas por trabajar.

¿La actuación ha sido la pasión de tu vida?

Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces,

¿Te llegó a cansar la popularidad que te dieron tus personajes en la televisión?

Pienso que la popularidad debes saberla manejar, porque cuando apareces en una pantalla estás metiéndote a la casa de los demás y es una forma de que la gente se sienta dueña de ti. Cuando voy a un centro comercial, a pesar de que ya no estoy en la televisión, me piden una foto, tienes que estar dispuesto a ello porque el publico es quien te mantiene como artista.

A pesar de los aplausos y el cariño de la gente, tu soledad no es negociable.

Soy una persona solitaria desde niña, me acuerdo que tenía una sola amiga y cuando me cansaba de ella le decía: ‘vete a tu casa’. Nunca me han gustado las aglomeraciones, ni la cantidad de amistades, repito, siempre he sido huraña, es parte de mi carácter. Como decía mi hermana mayor:’ Esta nació vieja’.

¿Tu forma de ser también incluyó no tener pareja?

Fue una decisión mía, para mí la felicidad es otra cosa, nunca pensé compartir mi vida con otra persona porque me gusta estar sola. La vida en pareja significa que tienes que compartir muchas cosas, esa es una verdadera relación y no estuve dispuesta a eso,

Todo lo que me dices me hace acordar a Doña Nelly en la serie...

No me parezco en nada a Nelly, ella era una cargosa, antipática, una suegra metiche, una mujer que se mete en la vida de todos y en eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Cada individuo es un mundo aparte y debe vivir sus propias experiencias. Lo único que te puedo decir que tengo un carácter fuerte y eso viene de familia.

¿No te ha traído problemas ese carácter?

Bueno, yo no sé si lo ha tenido el resto conmigo, pero yo no he tenido problemas con nadie. Digo lo que pienso y siempre he repetido: ‘conmigo tienes dos caminos, te caigo bien, o te caigo mal. Y si te caigo mal, que pena, chao.

El Club de Teatro Histrión fue la escuela que marcó su carrera desde sus inicios, Su trayectoria incluye trabajos en televisión, cine y teatro, que le han otorgado importantes experiencias al lado de figuras importantes de la escena local.