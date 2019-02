Isabel Acevedo responde en vivo si le "robó el marido" a Karla Tarazona (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Isabel Acevedo y Christian Domínguez estuvieron como invitados en el programa de Mónica Cabrejos, quien no tuvo reparos en preguntarle directamente a la popular 'Chabelita' por el calificativo de "robamaridos" que algunas personas le han puesto.

"Yo entré por eso a la televisión (a Combate) para que me conocieran un poco más, ver cómo soy realmente, lo fuerte que soy también. Porque ya quería mostrarme, porque no quería solamente ser supuestamente la 'robamaridos' y todo eso que a mí me criticaban mucho", comentó la pareja del cumbiambero.

En ese momento, Mónica Cabrejos volvió a insistir: "¿le robaste el marido a Karla Tarazona?", sin imaginar la reacción de la bailarina.

"Yo qué lo voy a robar, yo creo que una nunca le roba el hombre a nadie. Pienso lo mismo (el hombre que se va es porque se quiere ir), nadie te roba a nadie", explicó Isabel Acevedo ante la atenta mirada del cantante de cumbia.