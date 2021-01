A pocos días de comenzar la temporada 2021 del reality juvenil ‘Esto es Guerra’, mucho se especula en torno a quiénes serían los participantes de la nueva temporada. Sin embargo, la modelo Ivana Yturbe sorprendió en sus redes sociales al descartar totalmente que vaya a regresar al programa de América TV.

A través de sus historias de Instagram, la influencer y chica reality accedió a responder todas las preguntas de sus seguidores con total sinceridad.

Es así que uno de ellos le preguntó si estará en ‘EEG’, a lo que Ivana Yturbe contestó: “No, de verdad que me han hecho mucho esta pregunta, pero esta temporada ya no entraré a ‘Esto es Guerra’”.

Ivana Yturbe asegura que no volverá a ‘Esto es Guerra’

“De hecho creo que es una etapa en mi vida que ya pasó, pero igual le mando todas las mejores vibras. Para mí siempre va a seguir siendo el programa número uno, los quiero y los extraño mucho”, agregó la popular ‘Princesa inca’.

Por otro lado, Ivana Yturbe también respondió algunas preguntas de su vida privada como si está embarazada o sobre los preparativos de su boda con Beto Da Silva.

“Lo voy a responder porque de verdad me tienen un poco cansada, pero me parece una pregunta súper delicada. Pero no, no estoy embarazada. El día que esté embarazada fijo se los voy a contar porque me parece una noticia súper bonita, pero por el momento no y de verdad espero que ya paren de hacerme esa pregunta”, manifestó la modelo algo incómoda con la pregunta.

