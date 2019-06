Ivana Yturbe se defiende de las críticas por foto que muestra su cintura (VIDEO)

La participante de 'Esto Es Guerra' Ivana Yturbe se pronunció sobre las críticas que recibió al publicar una foto en la que varios usuarios comentaron que abusó del photoshop.

En la imagen, la cintura de la joven luce bastante pequeña y algunos consideraron que no debía usar programas de edición pues mencionaron que no lo necesita.

Tras este tipo de comentarios, Ivana Yturbe respondió que está feliz con su cuerpo y que no usó el programa de edición para reducir el tamaño de su cintura.

"¿Esa no es mi cintura? No tengo necesidad (de usar Photoshop) y estoy feliz con mi cuerpo. Obviamente, si tengo un moretón o algo, las edito para que se vean más estéticas, pero no tengo que estar haciendo cosas. Yo estoy tranquila y feliz", dijo Ivana Yturbe.

"Cuando abajo se ve más grande, obviamente arriba se ve más chiquito. Cuando estás sentada, la pompa se ve más grande y el torso queda descubierto. Si te pones una chompa, da la sensación como que... (suspira) Como dije, todos me conocen, todos saben de qué tamaño es mi cintura", explicó después Ivana Yturbe.