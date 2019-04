Ivana Yturbe sobre su ex Jefferson Farfán: "Nosotros no llegamos a decirnos 'te amo'" (VIDEO)

Ivana Yturbe no dudó en aclarar que no le molestó que Yahaira Plasencia haya dicho que ella y Jefferson Farfán sí se dijeron "te amo", a diferencia de su reciente relación con el futbolista.

"Ellos (Yahaira y Jefferson) tuvieron un montón de tiempo de relación. Nosotros no llegamos a decirnos 'te amo', teníamos (poco tiempo). No (me incomodó), la verdad que no, para nada", comentó la joven modelo demostrando que no tiene problemas con ese tema.

Asimismo, la popular 'Princesa inca' señaló que no tiene ninguna rivalidad con la salsera y que al contrario las dos se han visto afectadas por las críticas.

"A mí Yahaira me parece que es una chica súper talentosa y yo no tengo ningún tipo de problema con ella. Y de verdad qué feo es cuando te fastidian como nos han fastidiado a nosotras dos", agregó Ivana Yturbe ante las cámaras de América Espectáculos.