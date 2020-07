Ante la posibilidad de que Mario Irivarren y Vania Bludau inicien una relación sentimental, la expareja del exintegrante de ‘Esto es Guerra', Ivana Yturbe, los felicitó y afirmó que siempre va a querer que ‘Mario esté super feliz’.

En una entrevista para el programa ‘En boca de todos', la conocida modelo respondió a la pregunta sobre qué piensa del inicio de una relación entre su exenamorado Mario Irivarren y la sensual Vania Bludau.

Ivana se pronunció sobre 'coqueteos' entre su ex Mario y Vania. (En boca de todos / América)

Cuando le preguntaron a Ivana Yturbe sobre los ‘coqueteos’ entre su ex Mario Irivarren y Vania Bludau, les deseó las felicitaciones del caso. “Bueno en verdad felicitaciones, cualquier cosa linda y cualquier cosa que está comenzando es linda; y nada, no tengo nada más que decir al respecto”, manifestó.

Ivana también afirmó que no conoce personalmente a Vania Bludau, pero la considera una chica bella. “No la conozco personalmente, pero me parece una chica guapísima y todo bien”, manifestó.

Finalmente afirmó que siempre va querer lo mejor para Mario Irivarren. “Siempre voy a querer que esté súper feliz”, finalizó dejando en claro que le desea lo mejor a su expareja.

Recordemos que horas antes, Ivana Yturbe confirmó su rompimiento con el delantero de Alianza Lima, Beto Da Silva.