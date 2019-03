Ivana Yturbe sobre su ingreso a 'EEG': "Soy una mujer independiente y yo quiero trabajar” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras sorprender a todos con su ingreso al reality juvenil Esto es Guerra, Ivana Yturbe se sometió a las preguntas que quisieran hacerle sus compañeros del programa.

Uno de los primeros en interrogar a la popular 'Princesa inca' fue Rafael Cardozo, quien no dudó en referirse a su relación con Jefferson Farfán.

"Ivana bienvenida, está linda como nunca. Primero, me encantan tus brazaletes de 10 mil dólares que está usando", bromeó Rafael Cardozo a la joven modelo, quien solo atinó a negar con la mano.

"¿Qué haces en 'Esto es Guerra' si podrías estar viajando por todo el mundo?", agregó el modelo brasileño cuestionando la decisión de Ivana Yturbe.

“(Estoy haciendo) exactamente lo mismo que tú: trabajando. No quiere decir que si estoy con un chico que está de viaje, no quiere decir que yo también me tengo que ir de viaje. Yo soy una mujer independiente y yo quiero trabajar”, respondió muy tranquila la chica reality.