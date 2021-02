Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al reaparecer después de haber realizado su matrimonio en Trujillo con el futbolista Beto Da Silva de manera sorpresiva, pese a que aseguró que lo había pospuesto hasta dos meses.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana contó que ya se encuentra en Lima y que aprovechó los días que estuvo desconectada de las redes sociales para pasarlo junto a su flamante esposo.

“Yo por aquí reconectándome con todos ustedes, los he extrañado mucho, pero de verdad han sido días de full organización y ya el fin de semana aproveché en pasar todo el tiempo que podía con mi esposito, porque ya ahorita comienza el campeonato y ya los tienen mucho más tiempo concentrados”, contó muy feliz en sus videos.

Asimismo, Ivana Yturbe no se refirió a los rumores de embarazo que existen en torno a ella, pese a que Magaly Medina aseguró en su programa que la popular ‘Princesa inca’ ya tiene casi 3 meses de gestación.

Incluso, la exchica reality dijo a sus seguidores que comenzará con una dieta, pues en los últimos días estuvo comiendo mucho.

“Quería contarles que hoy voy a empezar la dieta porque de verdad que me comí todo lo que encontré todos estos días... Ya estoy de vuelta y les prometo que no me voy a ir”, agregó Ivana Yturbe en sus historias de Instagram.

