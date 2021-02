Ivanna Yturbe: su reacción tras críticas de Jessica Newton por estar en 'Combate' (VIDEO)

La ex reina de belleza Jessica Newton dio su opinión respecto a la participación de Ivanna Yturbe en el reality ‘Combate’. La organizadora de Miss Perú Universo mencionó que no le gusta la faceta de chica reality de su engreída.

“Pensé que esa etapa ya había pasado”, “La verdad es que no me gusta verla bailar así, en el suelo, y con tan poca ropa. Yo la quiero como a mi hija, pero al verla así no me encanta”, dijo en un primer momento Jessica Newton.

Luego, ella dijo que ya había hablado con Jessica Newton por interno. "Sí, ya lo hablé con ella por interno. Como te digo, ella ya dijo lo que tenía que decir y yo ya hablé con ella lo que tenía que hablar. Todo bien, ella siempre me apoya. Seguimos teniendo una relación bien bonita con ella", respondió Ivanna Yturbe cuando le preguntaron por las críticas.

También puedes ver [Ivana Yturbe: Jessica Newton la reprendió por revelar su método anticonceptivo en vivo (VIDEO)]