J Balvin sorprendió con el paso lunar de Michael Jackson durante concierto en México (VIDEO)

El cantante J Balvin se ha caracterizado porque en cada show siempre ofrece una propuesta diferente, y su última presentación en Monterrey, México no fue la excepción.

En esta oportunidad, el intérprete de “Ay vamos” sorprendió a todos al realizar el paso lunar, uno de los más recordador de Michael Jackson, y se ganó los aplausos y gritos de todos los asistentes a su show.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante colombiano compartió un corto video donde se puede ver su destreza en el baile al ritmo de su éxito al lado de Bad Bunny y Cardi B: “Chambea”.

“Que no muestre mis pasos no quiere decir que no sepa bailar. Gracias Michael Jackson por la inspiración en el momento. ¡Los amo México! #moonwalk”, escribió J Balvin junto al video en Instagram.

En tan solo una hora desde su publicación, el clip cuenta con más de 531,530 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que felicitan al artista colombiano por su destreza y versatilidad en el escenario.

Cabe señalar que hace algunos días, J Balvin sorprendió a todos cuando felicitó a su exnovia, María Osorio, por su cumpleaños. “Fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguanto lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor AMIGA”, escribió en su publicación.