Tras regresar de sus vacaciones por Miami donde fue captado muy cariñoso con Tilsa Lozano, Jackson Mora habló de su relación con la ex ‘Vengadora’ y aseguró que está muy enamorado y feliz.

“Bueno, ya lo dije una vez, que estaba enamorado. Estoy saliendo con ella, la paso súper bien, estoy contento”, sostuvo el boxeador a su salida del aeropuerto Jorge Chávez ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, Jackson Mora contó cómo arregló los problemas con la modelo peruana, luego de que Olinda Castañeda la acusara de meterse en su relación. “Primero esperé que se calmen las aguas, tuve la suerte de que me escuche, insistí, hablamos y todo bien... Ella sabe lo que siento por ella y le mando un beso nada más”, agregó el luchador.

Sobre las declaraciones que hizo su expareja Olinda en el programa ‘Magaly TV, la firme’, Jackson Mora prefirió no darle importancia. “No sé por qué dice eso porque yo siempre he sido muy atento con ella. Prefiero no opinar del tema, sí he escuchado muchas cosas que está diciendo que la verdad estoy sorprendido, pero ya se cansará pues”, señaló Mora.

Jackson Mora habló sobre su relación con Tilsa Lozano. (Video: ATV)