Jaime Bayly: "No es fácil ser bisexual porque nadie te cree"

El escritor peruano y conductor de televisión Jaime Bayly aseguró en una entrevista al medio El Mundo de vivir una "una suerte de felicidad familiar con esposa, con hijo de 8 años y perrito, que yo pensé que era imposible y que no estaba reservada para mí".

Admitió que con su pareja la también escritora Silvia Núñez del Campo, viven una relación abierta, pero no en promiscuidad o salir sexualmente con otras personas.

"Somos una pareja abierta en la medida en que nos contamos todo: nuestros secretos y fantasías, eso es muy saludable". acotó.

Bayly manifestó que no es fácil ser bisexual porque nadie te cree: "El gay piensa que sigues siendo un gay, sólo que ta da un poco de vergüenza o lo quieres maquillar. El hombre macho heterosexual de la caverna, a la antigua, tampoco te cree porque piensa que si te gustan los tíos no perteneces al club de los machos. Te quedas en el medio del camino".

El escritor también comentó que fueron dos veces que salió del armario: "La primera vez cuando dije que me gustaban los hombres. Y, la segunda, cuando dije que había tratado de ser completamente gay fuera del armario, pero no lo conseguí".

Se describe como un escritor metido a showman debido a que no vende suficientes libros: "Me pagan bien, pero uno sueña con vivir tan sólo de los libros y eso, en mi caso, no ha sido posible", comentó.