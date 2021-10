Jaime Cuadra, productor, compositor, cantante, peruano radicado en Miami, siempre ha estado convencido que, quien desea destacar en la industria musical, debe además de explotar su talento, pensar en una estrategia de marketing para poder concretar esos sueños de triunfo. En tiempos de redes sociales y plataformas, hay que siempre estar un paso adelante. “Además tienes que ir con gente que sepa, que haya hecho algo en la música, si vas a trabajar solo es más difícil, porque debes competir con equipos que hacen muy bien las cosas. Tienes que ser ordenado en tus plataformas, en tu estrategia, en qué vas a hacer y a qué estilo vas a apuntar, además te debe gustar la carrera de corazón; hay mucha gente que la ve como una oportunidad para hacer plata y ser famoso”, dice el músico que acaba de inaugurar Heat Récords Miami, una productora y sello discográfico que busca encaminar a jóvenes talentos.

¿Qué otro elemento es vital para que un cantante o banda no muera en el intento?

Tienes que tener talento y ser original, no copiar a nadie y hacer las cosas bien desde el comienzo. Lo sé, a veces no hay presupuesto, eso es algo que se entiende y que es un problema, lamentablemente si no se arriesga y se invierte no se va a llegar a mucho.

Además, para lograr un producto de calidad hay que acudir a profesionales que sean serios...

Claro, tiene que haber un productor musical detrás, eso de todas maneras, tú siendo joven no vas a tener todo este conocimiento para saber lo que debes hacer musicalmente. El haber escuchado mucho reguetón no te hace un experto, y menos si no tocas un instrumento. Un buen productor musical ve desde el concepto, la grabación, la preproducción, contratación de los músicos, o sea, es el que ve todo.

¿En tus inicios, cómo manejaste tu carrera?

Mi experiencia como artista fue cero radio, nunca pasaron una canción mía en la radio en el Perú, nunca he estado en ningún ranking, ni he sido bailado en discotecas. Pese a eso, tengo un nombre como artista porque yo manejé apelando al marketing el asunto y lo hice por el lado de la televisión que era más abierta para los artistas, por eso, mis compañeros me catalogan como marketero como si fuera algo negativo.

Tu experiencia en una agencia de publicidad también te favoreció..

Yo estudié música desde muy chico y además Ciencias de la Comunicación, el trabajo publicitario en la agencia de mi padre me permitió hacer música para comerciales de televisión de productos que debían enganchar con la gente automáticamente. Creo que funciono sonoramente, porque si bien hay que trabajar empleando el marketing, el producto tiene que ser bueno para que se pueda marketear, no se hace nada si tenemos algo pésimo, que suene mal, no se puede trabajar con algo que esté mal hecho y que no tenga ningún concepto diferente.

¿En tu productora cuál es el criterio que predomina respecto a trabajar con los talentos?

Primero se pregunta lo que está buscando el artista y se aconseja de qué manera ir por ahí, porque no vas a competir con los grandotes haciendo lo mismo cuando no eres conocido, entonces tienes que ir por otro lado. Siempre hay que asesorar al artista y no verlo como un negocio, nunca un: ‘Okey, te hago lo que tú quieres y chau’. Eso hacen muchos arreglistas y productores y no está bien.

No todo es ganar dinero con los cantantes.

Muchos que están trabajando actualmente en producción no están aportando nada, no asesoran a ese artista joven, solo están sacando su billete, prometiéndoles mil cosas que no cumplirán y hacen lo que quieren, solo buscan su conveniencia. En Heat Récords Miami no trabajamos así, siempre vamos a hacer honestos y claros en una industria que muchas veces no lo es.