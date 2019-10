Janet Barboza arremete contra Antonio Pavón en pleno programa: “Eres un malcriado” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras el altercado que protagonizó hace unos días en el set de 'Válgame' con Fabio Agostini, Janet Barboza se enfrascó nuevamente en una discusión en vivo con uno de los invitados.

Esta vez fue el turno de Antonio Pavón -quien se encuentra radicando desde hace un tiempo en España- y con quien el programa de Latina se comunicó tras las declaraciones de Doménica Delgado en 'El valor de la verdad'.

Ello, debido a que en el espacio que conduce Beto Ortiz y que se transmite los sábados a las 10 p.m., la modelo aseguró que Antonio Pavón y Pedro Moral se agarraron a golpes en una discoteca por ella.

“Para darle la razón a Doménica, sí. Pero yo recuerdo que el que se puso violento fue el seguridad, pero Pedro personalmente si me pidió disculpas (por lo que ocurrió)”, dijo inicialmente Antonio Pavón.

Al ser consultado sobre si Pedro Moral lo habría agredido respondió: “Eso no es cierto. No tuve ningún rasguño ni nada, fue un forcejeo de su seguridad y yo, porque vino a agarrarme de mi camisa y yo me exalté diciéndole que ‘por qué me hacía eso’”.

Tras ello, intervino Janet Barboza quien aseguró: “Yo tengo la sensación de que Antonio quiere cubrir a Pedro Moral ¿Por qué? No lo sé, pero me da la sensación de que está pasando por ‘agua tibia’ lo que pasó”.

“Mira Janet yo no tengo que encubrir a nadie si tú quieres mentir miente tú, yo no miento… Ni miento ni encubro a nadie ni voy a entrar en tu juego”, agregó el español.

“Pero te pregunto porque no es ningún juego y la cosa es bien clara. Si tú estás tirando por tierra las versiones de Doménica, entonces ella es la que miente”, cuestionó la conductora.

“Solo voy a decir una cosa: Yo antes me dedicaba a este negocio de la televisión y ya no lo hago, estoy aquí muy feliz (en España), cuando termines de hablar, hablo yo, si te puedes callar, te callas y hablo yo”, dijo la expareja de Sheyla Rojas.

Es en este momento que Janet Barboza pierde los papeles y arremete contra Antonio Pavón.“A mi me hablas bonito… Para empezar a mí me hablas bien. Acá, si quieres faltar el respeto, que sea a otra persona. A mí no. Yo no te lo voy a permitir”, le dijo bastante alterada.

“Estás acostumbrado como siempre a faltar el respeto a cualquier comunicador peruano y te cortamos la llamada porque creo que eres un malcriado”, agregó.