Janet Barboza arremete contra Magaly: “Solo estudio dos ciclos de periodismo en un instituto”

Luego de que el Colegio de Periodistas de Lima emitiera un comunicado rechazando la conducta que tuvieron Magaly Medina y Janet Barboza durante una entrevista, la popular ‘Urraca’ no dudó en utilizar unos minutos de su programa para responder ante el pronunciamiento.

“Yo le quiero decir al Colegio de Periodistas, al cual así tenga mi título en la mano jamás me afiliaría, que no tiene ninguna representatividad con nosotros los periodistas. El periodismo es un oficio, se nace para esto y hay varios comunicadores con título en la mano que absolutamente no sirven para nada”, dijo la polémica conductora de televisión.

RULITOS ARREMETE DE NUEVO

Ahora, Janet Barboza utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra Magaly y recordarle su grado de instrucción superior.

“Solo estudio dos ciclos de periodismo en un instituto”, es lo que se lee como leyenda que acompaña un extracto del programa de la Urraca donde hace mención a la carta del CPL.