Janet Barboza estuvo como invitada en el programa ‘América Hoy’ y sorprendió al admitir delante de Ethel Pozo y Renzo Schuller que su actual pareja, Miguel Bayona, sufre de mamitis.

“Mi novio maravilloso, Miguel, tiene mamitis”, comentó la popular ‘Rulitos’. Además, ella agregó: “No existe el hombre perfecto, todos tienen defectos, pero, ojo, no creo que la mamitis sea un defecto”.

Como anécdota Janet Barboza contó que, alguna vez, después de prepararle un rico arroz con pollo a su pareja, él comentó: “está rico, pero no como el de mi mamá”.

Sin embargo, Janet Barboza asegura que esto no le molestó. “Si yo fuera una mujer más joven, quizá, entraría a competir, pero me encanta que él tenga esta mamitis, le para ‘reventando cuetes’ a la comida de la mamá, y a mí me encanta”, explicó la presentadora.

Por otro lado, Janet Barboza contó que durante la ausencia de Ethel Pozo debido a que se tomó unas vacaciones, Renzo Schuller la extrañó mucho. “Qué bueno verlos juntos porque Renzo estaba compungido por todas las esquinas del canal”, comentó la popular ‘Rulitos’.

