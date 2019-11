Janet Barboza decidió mostrarse sin maquillaje para demostrar que no usa botox (FOTO)

Tras recibir una serie de comentarios en las redes sociales por negar que haya usado botox en su rostro, Janet Barboza decidió publicar una fotografía donde se muestra 'al natural'.

A través de sus historias de Instagram, la popular 'Rulitos' compartió una instantánea en la que aparece sin maquillaje durante su trabajo como locutora de radio.

“Todos los días despierto a las 5 AM para ir a la radio, trabajo que me apasiona. Una foto sin filtros me pareció oportuno para celebrar la vida”, escribió la también conductora de 'Válgame' junto a su publicación.

Como se recuerda, la polémica sobre su apariencia física comenzó cuando Janet Barboza defendió el uso de lar cirugías, mas no del botox.

“Creo yo que las personas que si queremos vernos con ayuda de una cirugía, tenemos que hacerlo por si no estamos cómodos. Quiero decir públicamente que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso”, dijo Barboza tras ver un informe en su programa sobre las cirugías de los famosos peruanos.