Janet Barboza sobre Salim Vera: "Hay formas de protestar. Con actos violentos no llegamos a nada"

Janet Barboza se pronunció sobre la actitud que tuvo el cantante de rock Salim Vera durante el Alternativo Music Festival cuando protestó que era el turno de su presentación rompiendo un micrófono contra el escenario mientras que Daniela Darcourt cantaba pese a que ya se había pasado de su horario programado.

"Salim es un gran artista pero tampoco podemos justificar este tipo de violencia que por más suave o divertida que sea, la violencia la tenemos que rechazar. Hay formas de decir no estoy de acuerdo, de pronunciarse, de protestar. Con actos violentos no llegamos a nada", declaró la ex conductora de 'La movida de los sábados'.

Ayer, tras el incidente que protagonizó el último sábado por la noche en el Alternativo Music Festival, Salim Vera sorprendió al aparecer en televisión para aclarar la reacción que tuvo frente a la artista Daniela Darcourt.

"No soy una persona violenta para nada, no tengo nada en contra de la salsa, no tengo nada en contra de los otros géneros, no los critico para nada ni reniego de ellos. No estuve molesto porque tocó primero la señorita Daniela ni nada por el estilo", fue lo primero que dijo el líder de 'Líbido' resaltando que no es un tipo violento.