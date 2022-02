La noche del último 2 de febrero, Magaly Medina realizó una larga entrevista a Sheyla Rojas, quien contó todos los detalles sobre su separación -y reconciliación- con Sir Winston. Como era de esperarse, esta conversación no ha pasado por alto para Janet Barboza.

Y es que el programa “América Hoy” también realizó un enlace con Sheyla Rojas desde México, y Janet Barboza aprovechó para lanzar una indirecta a Magaly Medina por la entrevista que realizó.

“Mi Sheyla hermosa, acá te tenemos que preguntar todo porque nosotros no tenemos negocios con Sir Winston, así que prepárate”, señaló Barboza, sorprendiendo a todos sus compañeros. “Señora, tenga cuidado con la notarial, por favor”, agregó Édson Dávila.

Como se recuerda, el año pasado Magaly Medina confesó que su esposo, Alfredo Zambrano, viajó a México para reunirse con Antonio Pavón y el novio de Sheyla Rojas para hablar de negocios.

“Mi esposo es un hombre que también es un empresario y ellos hablan de negocios, lo que están haciendo son negocios en donde yo no me meto, no tengo nada que ver”, señaló en aquella oportunidad en su programa.

Por otro lado, antes de empezar la entrevista con Sheyla Rojas, Ethel Pozo le advirtió a Janet Barboza que tenga cuidado con sus preguntas para que no se repita lo mismo que sucedió con Melissa Paredes luego de su ampay.

“La última vez que hiciste esto de las preguntas y la objetividad perdimos para siempre a una amiga, por favor, podríamos mantener la relación con Sheyla esta vez”, señaló Ethel.

“Te quiero corregir, mi querida Ethel Pozo. No hemos perdido a una amiga, tú la has perdido”, respondió, entre risas, Janet Barboza.

