¿Problemas en el paraíso? Pese a que en noviembre del 2021 anunciaron su compromiso, Paula Arias y Eduardo Rabanal estarían pasando por una nueva crisis en su relación amorosa, según informó el programa “Magaly TV: La Firme”.

Mientras la salsera trabaja arduamente brindando conciertos en diferentes puntos del país, el futbolista ha pasado las ultimas semanas publicando fotografías de su visita a ciudades europeas con canciones que serían claras indirectas para la vocalista de “Son Tentación”.

Rabanal subió recientemente historias en su cuenta de Instagram con canciones cuya letra dice: “Ya me acostumbré a estar soltero, mi corazón es de acero, no me llames, yo no te espero”. La cantante hizo lo propio y posteó un video donde interpreta “La vida es un carnaval” de Celia Cruz.

Su distanciamiento sería más que evidente, pues la salsera y Eduardo Rabanal dejaron de seguirse en Instagram y ambos han borrado todo rastro de su relación amorosa. A esto se suma que el futbolista publicó recientemente una foto por el cumpleaños de su hijo, donde también aparece su expareja María Fernanda, con quien fue ampayado en situaciones cariñosas en setiembre del 2021.

Hasta el momento Paula Arias no ha confirmado que terminó su relación con el deportista y, al ser consultada por el programa de espectáculos sobre su estado sentimental, solo atinó a responder que todo marchaba bien.

