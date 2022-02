Uno de los personajes más queridos de la saga de “Harry Potter” es Albus Dumbledore, el cual ha sido mayormente interpretado por el actor irlandés-británico Michael Gambon, tras la muerte del artista que lo encarnó en las dos primeras películas, Richard Harris.

Harris, quien falleció el 25 de octubre de 2022, dio vida al director de Hogwarts en “La piedra filosofal” y “La cámara secreta”, conquistando a la audiencia con su imponente personaje; sin embargo, tras su deceso quedó disponible el puesto para interpretarlo. Uno de los actores que fue contactado para ocupar su lugar fue Ian McKellen, quien declinó la oferta por una importante razón.

El orgullo impidió al público gozar de lo que podría haber sido una excelente caracterización del mejor mago de todos los tiempos. Pero, ¿por qué el británico tomó esa postura? Descúbrelo, a continuación.

Ian Murray McKellen ​ es un actor británico de cine y teatro (Foto: Twitter / Ian McKellen)

LA RAZÓN POR LA QUÉ IAN MCKELLEN RECHAZÓ SER DUMBLEDORE

McKellen estuvo cerca de haber sido parte de tres de las más grandes franquicias de la cultura popular de los últimos tiempos: Marvel, El señor de los anillos y Harry Potter; sin embargo, cuando le ofrecieron el papel de Dumbledore decidió de inmediato que no lo aceptaría, debido a los comentarios que realizó Richard Harris sobre su trabajo.

Richard Harris en el papel de Albus Dumbledore (Foto: Warner Bros.)

LO QUE DIJO RICHARD HARRIS

Tal como reveló Ian, Harris nunca estuvo de acuerdo con la forma en la que él desarrollaba su trabajo, llegando a afirmar que lo que hacía era " brillante, pero sin pasión”. En una entrevista concedida a ‘Espinof’, el intérprete de Magneto señaló lo siguiente:

“Cuando me llamaron para preguntarme si estaba interesado en aparecer en las películas de Harry Potter, no me dijeron qué personaje era, pero deduje lo que estaban pensando. No podía suceder en un papel a un actor que sabía que no me aprobaba”.

MICHAEL GAMBON COMO DUMBLEDORE

El actor Michael Gambon dio vida a Albus Dumbledore, el querido director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Él obtuvo este papel tras la repentina muerte del primer Dumbledore, Richard Harris, a los 72 años debido a un cáncer linfático en 2002.

En Michael Gambon encontraron al reemplazo ´perfecto´. El actor irlandés-británico había estudiado en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres y su carrera se había desarrollado en el cine, teatro y televisión.

Con una larga trayectoria, Gambon fue convocado por Alfonso Cuarón, el director de la tercera película de “Harry Potter”, para interpretar a Dumbledore. Sin embargo, a diferencia de Richard, Michael decidió no leer los libros escritos por J.K. Rowling.

“No quería ser como esos actores que se quejan porque sus escenas son mucho más cortas que en la historia original”, dijo en una entrevista.

Michael Gambon continuó en las ocho películas restantes de la saga: “Harry Potter y el Prisionero de Azkabán” (2004), “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” (2005), “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2007), “Harry Potter y el Misterio del Príncipe” (2009), así como para “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” parte 1 (2010) y 2 (2011).