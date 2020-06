La ex conductora de televisión Janet Barboza señaló hoy en el programa ‘América Hoy’ que inició un nuevo negocio con su pareja Miguel Bayona: la venta de naranjas por delivery. La ex figura de ‘La movida de los sábados’ dijo que en medio de la crisis económica del COVID-19 no se avergüenza de su trabajo.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, explicó.

Además contó que su pareja Miguel es quien se encarga de distribuir las jabas, mientras que ella se encarga de llenarlas y de seleccionar las naranjas- “Mi hija también”, agregó Janet.

“La vida es así, de pronto puede cambiar, estás en la cima y al día siguiente te quedas sin nada, pero mientras uno tenga fuerza y salud, mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen, pónganse a vender naranja, lo importante es salir adelante”, comentó.

¿Cómo se le ocurrió emprender en este negocio?

Janet Barboza aseguró que la idea surgió tras una llamada de un amigo. “Me llama un amigo que trabaja en provincia, que tiene sus chacras de naranja y me dice, ‘Janet, tengo un camión con una gran cantidad de toneladas del producto y se va a perder por esta pandemia’, entonces, le digo a Miguel, ‘¿y si vendemos naranjas?’, puse la promoción, la gente empezó a llamarnos y vamos ya por el cuarto camión de naranjas”.

“Al principio, antes de las naranjas, estábamos encerrados las 24 horas, sin dejar de respirar el uno del otro, por ahí había algún roce, sobre quién lava los platos, quién tiende la cama, quién barre... pero la naranja cambió las cosas”, respondió alegre Janet.

