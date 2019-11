Janet Barboza: "Yo como madre, me pongo en el lugar de Keiko Fujimori" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La noticia de la liberación de Keiko Fujimori se dio a conocer en plena emisión del programa 'Válgame' y los conductores de espectáculos no dudaron en comentar sobre el tema.

Janet Barboza fue una de las primeras en ponerse en el lugar de la lideresa del partido Fuerza Popular y lamentó que Keiko haya estado separada por un año de sus dos menores hijas.

“Yo como madre me pongo en el lugar de Keiko Fujimori, después de tanto tiempo de no ver a sus hijas, me imagino por supuesto que ese encuentro va a ser absolutamente emotivo”, señaló la popular 'Rulitos'.

Asimismo, Karla Tarazona se sumó a la posición de Janet Barboza y recordó la emotiva carta que escribió la hija mayor de Keiko Fujimori pidiendo la libertad de su madre.