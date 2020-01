En una nueva edición de ‘Esto es Guerra’, la producción del programa decidió que cada uno de los conductores tenía la responsabilidad de convencer a Michelle Soifer para que se integre a sus respectivos equipos.

Ante este pedido del “Tribunal”, el conductor Gian Piero Díaz se dirigió a la modelo para que se sume a los ‘Combatientes’, pero el momento más esperado llegó cuando fue el turno de Jazmín Pinedo, quien sorprendentemente solo tuvo buenos comentarios hacia la popular ‘Michi’.

“Recuerdo perfectamente que comenzaste en ‘Combate’, pero aquí (por 'Esto es Guerra’) conocieron a la verdadera leona. ¿Te imaginas a las dos luchando por un mismo equipo?”, expresó la conductora de televisión para convencer a Michelle Soifer.

Jazmín Pinedo le pide a Michelle Soifer que sea parte de su equipo. (Video: América TV)

“Te voy a decir algo, necesito de ti para que mi equipo gane esta temporada y me encantaría que estés con los ‘Guerreros’, lugar donde creciste”, agregó Jazmín Pinedo.

Finalmente, Michelle Soifer decidió dejar en el pasado a los ‘Combatientes’ y decidió formar parte de los ‘Guerreros’, equipo liderado por la conductora Jazmín Pinedo, con quien protagonizó fuertes enfrentamientos en el pasado.

Sin embargo, la popular ‘Chinita’ se mostró contenta por la elección de Michelle Soifer y hasta decidió recibirla con un abrazo. Es por ello, que su compañero Gian Piero no dudó en pedirle que le pongan la canción “hipocresía”.

“¿Me estás diciendo hipócrita a mí Gian Piero Díaz? A mí me encanta la idea que esté en los ‘Guerreros’, ella es leona de corazón. No me cuesta decirlo, me encanta que estés en los ‘Guerreros’”, agregó Jazmín Pinedo.

Michelle Soifer decide ser parte de los "Guerreros". (Video: América TV)