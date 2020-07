La conductora de ‘Esto es guerra’, Jazmín Pinedo demostró su talento para el canto en un video de Tik Tok, donde cantó junto a los reconocidos músicos Pablo Alborán y Camilo Echevarría.

“Jugando en mi cuenta de TikTok #jazminpinedooficial me encontré con esta canción que me encanta”, escribió la conductora de TV en su red social.

Pero lo que la popular ‘Chinita’, nunca imaginó es que el propio cantante español Pablo Alborán, compartiría el video en sus historias de Instagram a modo de felicitación.

No solo conquistó al artista español, sino también a sus seguidores al colgar el clip en sus redes sociales, recibiendo múltiples halagos como: “Que linda voz, me sorprendiste, “me encantó”, “Chinita si la haces como cantante”, entre otros comentarios.





Jazmín Pinedo sorprende al cantar con Pablo Alborán y Camilo Echevarría