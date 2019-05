Jazmín Pinedo denuncia a mujer que la acosa en Instagram: "No voy a parar hasta meterla presa" (VIDEO)

Jazmín Pinedo se hartó de los constantes ataques que recibe de parte de una mujer en Instagram y decidió denunciar en su programa el acoso cibernético que viene sufriendo desde hace dos años.

"Quiero aprovechar un minuto para decirle a esta persona. Quiero denunciar una cuenta de la que estoy sufriendo acoso desde hace aproximadamente dos años. Sufro acoso cibernético y de verdad no es una broma. Esto ya se está saliendo de control. No solamente se mete conmigo, le escribe a Karen y a Magdyel, a mi jefe, a mi productor... a Gino, a su mamá, a la abuela, etc.", contó la popular 'Chinita'.

Asimismo, la conductora de televisión expuso la identidad de su acosadora y aseguró que tomará medidas legales pues la usuaria ha hecho fuertes difamaciones en su contra.

"Ella ha asegurado en varias ocasiones cosas bastante delicadas, me ha difamado bastantes veces con otras personas. Tengo todos los pantallazos, todos los videos, tengo toda la información. La cuenta es 'mariaisabel957'. Yo ya le expliqué a esta persona por interno que estoy detrás de su IP y no voy a parar hasta meterla presa", sostuvo muy fastidiada la exchica reality.