Jazmín Pinedo fue la invitada especial del programa ‘En boca de todos’, donde tuvo que contestar una serie de preguntas sobre su reciente ingreso a América Televisión.

En conversación con los conductores del espacio de entretenimiento, la popular ‘Chinita’ también se animó a opinar sobre el nuevo look de su expareja sentimental, Gino Assereto, quien decidió dejarse crecer la cabellera.

Jazmín Pinedo opinó del nuevo look de Gino Assereto. (Video: América TV)

“Incluso cuando hemos sido pareja, él jamás ha escuchado mis recomendaciones, porque si él quiere cortarse el cabello o dejárselo largo está en su decisión. Siempre hará lo que quiere”, señaló Pinedo en un inicio.

“Tengo entendido que no le dio tiempo de pasar por el peluquero... Cómo no lo van a mirar si es un hombre guapísimo, si tiene la peluca larga o la peluca corta, siempre será guapo”, agregó la conductora de televisión entre risas.

Finalmente, Jazmín Pinedo reveló que ella prefiere ver a Gino Assereto con el look de antes. “A mí particularmente, y a él no le debe importar porque solo debe considerar cómo se siente él, me gusta mucho más el cabello corto”, sentenció.