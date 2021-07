Jazmín Pinedo se mostró nerviosa en la cuarta gala de ‘Reinas del show’ debido a que durante los ensayos sufrió una lesión en el hombro. Incluso, reveló que tomó pastillas para poder realizar su performance en el programa de Gisela Valcárcel.

”Ha sido una semana bien difícil para mí, estoy contenta de estar acá y de seguir aprendiendo. Estoy muy nerviosa porque siento que ha sido una semana donde no he tenido tanto tiempo como hubiera querido, esta semana ha sido de finales (en sus estudios)”, contó la popular ‘Chinita’.

Luego continuó con: ”por no haber dormido tanto tuve un tirón muy fuerte en el hombro, ayer (viernes) si me dolió un montón. De hecho, me he metido una pastilla para poder bailar”.

Tras bailar ‘La Ventanita’ de Sergio Vargas, la ex presentadora de ‘Esto es guerra’ se quebró debido al dolor que sentía después de su presentación en el reality de talentos.

”Por lo que contó Jazmín se nota que bailó con dolor, y la vimos con una limitación en su cuerpo. El merengue es un baile sumamente rápido y requiere de mucha ligereza, y de un baile constante de caderas”, indicó a Morella Petrozzi.