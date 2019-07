Jazmín Pinedo a Sheyla Rojas: "A mí también me gusta la plata, pero si me la consigo yo sola" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver la respuesta que dio Sheyla Rojas a quienes la critican en redes por sus lujos con el millonario Fidelio Cavalli, Jazmín Pinedo sorprendió al hacer un contundente comentario sobre lo dicho por la popular 'Shey Shey'.

"Ella la sigue pasando súper bien en Grecia, no le importan los comentarios, se ha tomado el tiempo de responder algunas cosas. (...) A mí también me gusta la plata, pero me gusta en mi cuenta de banco y si me la consigo yo solita", manifestó la conductora de televisión criticando la respuesta que dio Sheyla Rojas.

Mira también: Sheyla Rojas tras críticas por su romance con millonario: "Obvio que me gusta el dinero" (FOTO)

Asimismo, Mirella Paz también cuestionó a Sheyla Rojas ya que el viaje de lujos que está disfrutando sería con el dinero del millonario libanés.

"A ella le gusta la plata pero, ¿ella está ganando dinero allá? No entiendo ¡Pero esa no es su plata!", comentó la conductora de 'Mujeres al mando'.

Como se recuerda, Sheyla Rojas respondió a sus detractores asegurando que a todo el mundo le gusta el dinero. "Quién dice que no. Obvio que me gusta (el dinero), como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente", escribió en su cuenta de Instagram.