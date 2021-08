Jazmín Pinedo habló una vez más sobre la demanda en su contra por parte de Latina TV, a la cual considera injusta, porque refirió que no se puede “prohibir el derecho a trabajar” a nadie ; además, la influencer aseguró que todo comenzó cuando la vieron conduciendo en “Esto es Guerra”.

Como se recuerda en enero de 2020, la modelo Jazmín Pinedo dejó el programa “Mujeres al mando” para conducir el reality de América TV “Esto es guerra” junto a Gian Piero Díaz, aunque duró una breve temporada, pues luego retornó Johanna San Miguel.

A decir de la llamada cariñosamente “Chinita” y ahora finalista de “Reinas del Show”, se trata de una delicada y peculiar demanda, debido a que se le está demandando por medio millón de soles. “No estamos hablando de un monto habitual, sino de medio millón de soles , que yo jamás he visto en mi vida y espero algún día ver pero trabajando y no demandando a la gente”, declaró la expareja de Gino Assereto en el programa “En Escena” de RPP.

“Mujeres Al Mando”, el programa era conducido por Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz. (Foto: Mujeres al Mando)

“No estoy de acuerdo que se me demande por una suma tan exorbitante, y en una situación tan difícil como la que vivimos todos los peruanos. Yo cumplí mi contrato al pie de la letra, tal cual decía y, por eso, al final me entregaron una bonificación por el buen trabajo que hice, luego no sé lo que sucedió, el problema inicia cuando me ven conduciendo ‘Esto es Guerra’ y se incomodan”, comentó.

Jazmín Pinedo en 'Esto es Guerra'

Ministerio de Trabajo

Además, Jazmín Pinedo dijo que recurrirá al Ministerio de Trabajo porque se atenta al derecho al trabajo. “Prohibirle el derecho a alguien a trabajar es algo que no es correcto en ninguna parte del mundo, ni en el país. Eso no es legal y no es avalado por el Ministerio de Trabajo , es ahí hasta donde quiero llegar para dejar esto de la mejor manera”, indicó.

“¡No tengo intenciones de pelear, pero si obviamente si se van a meter conmigo, con mi familia y con el futuro de mi hija y con mi trabajo de todos estos años, voy a salir al frente, defenderme y ver qué pasa!”, subrayó la influencer.

No obstante, Jazmín Pinedo dijo que guarda buenos recuerdos en Latina, por lo que le apena la situación legal que viene enfrentando. “Es un tema que me da muchísima pena, tengo buenos recuerdos de Latina y tengo mucha gente a quien aprecio ahí, pero siento que ha habido unas cosas que se salieron de control”, sostuvo Jazmín al agregar que fueron tres abogados los que leyeron el contrato y le dijeron que sí podía decir estar en EEG.

