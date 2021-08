La actriz cómica, Leslie Moscoso, se pronunció sobre la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del show”, luego que Gisela Valcárcel la cuestionó duramente, hecho que ha sido catalogado como una “humillación” en las redes sociales.

Como se recuerda, en la edición pasada de “Reinas del show”, Allison Pastor mostró su disconformidad con la producción del programa pues refirió que no aceptaban sus sugerencias para mejorar su coreografía y edición. Ante ello, Gisela Valcárcel le increpó: “¿Por qué seguiste participando, por qué no te retiraste?” y la esposa de Erick Elera decidió dar un paso al costado.

Precisamente, tras la abrupta renuncia de Allison Pastor, la producción de “Reinas del show” llamó inmediatamente a Leslie Moscoso, para reemplazar a la esposa de Elera de cara a la final.

En entrevista al diario El Trome, Leslie Moscoso subrayó que el hecho la tomó por sorpresa porque Allison Pastor era una competidora fuerte. “Estaba viendo el programa y no entendía qué estaba pasando. Me apena porque era una competidora fuerte, incluso pensé que ella podía ganar la corona de Reinas del show, pero las cosas se dieron”, dijo.

Gisela Valcárcel criticó duramente a Allison Pastor y bailarina renunció en vivo. (Foto: GV Producciones)

Respecto a su retorno a la competencia y en especial a la final, Leslie refirió que prácticamente era su sueño. “Siempre soñé con esta final y me sentí frustrada e impotente al salir. Hoy estoy feliz porque pude regresar y así cumplir mi sueño; incluso, he tomado clases para tener más técnica”, indicó.

No obstante, la actriz cómica y también integrante del elenco de “El Reventonazo de la Chola”, señaló que Allison no tenía complicidad con las demás participantes del programa de Gisela Valcárcel.

“Bueno, al inicio sentí que me miró de una manera desagradable, luego me di cuenta de que tiene ese tipo de mirada, un poquito fuerte.... No tenía complicidad con las chicas; bueno, es su personalidad”, contó.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO:

Thalía cumple 50 años más vigente que nunca y lanza reto en las redes sociales (VIDEO)

La popular actriz y cantante mexicana Thalía cumple hoy sus 50 años y decidió festejarlo con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram con un peculiar reto con osos de peluche. (Fuente: Latina TV)