Un depravado sexual ha sido condenado a pasar más de dos décadas en la cárcel en la región Ayacucho. Se trata de un profesor, quien con engaños llevó a su alumna menor de edad hasta una habitación donde la violó hasta tres veces. La menor tras soportar la pesadilla logró escapar, contando el delito a su madre, quien denunció el vejamen.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Penal de San Miguel - La Mar, a través del Fiscal Adjunto Provincial Bernin Américo Chambizea Valer, logró una condena de 20 años, 11 meses y dos días de pena privativa de la libertad efectiva contra R. T. C. (37), como autor del delito de violación sexual de menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2025 en el distrito de Tambo, donde el sentenciado, aprovechando su condición de docente de Ciencias Sociales de la víctima (14), la condujo mediante engaños a su habitación alquilada en un hotel del jirón Mariscal Sucre. En el lugar, el agresor la sometió sexualmente en tres oportunidades, incomunicándola y desoyendo la resistencia física de la menor.

En horas de la madrugada del día siguiente, luego de que el agresor se quedara dormido, la adolescente logró escapar del inmueble para pedir auxilio y contar lo sucedido a su progenitora, denunciando el hecho de manera inmediata ante la Policía Nacional del Perú, lo que permitió la captura en flagrancia del imputado.

Se dispuso además que el sentenciado pague nueve mil soles por concepto de reparación civil y que reciba tratamiento terapéutico especializado en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, donde cumple reclusión; asimismo, se ordenó que la menor agraviada reciba tratamiento terapéutico integral en el centro de salud más cercano a su domicilio.

“Con este logro, el Distrito Fiscal de Ayacucho reafirma su compromiso en la persecución del delito y la protección de los derechos de los menores de edad, garantizando que los actos de violencia que vulneran la integridad de los estudiantes no queden impunes”, señaló la Fiscalía.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO