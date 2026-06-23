La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar en 570 dólares las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense, una medida que también podría eliminar las exenciones y descuentos para inmigrantes de bajos ingresos.

La iniciativa fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y establece que las solicitudes en papel pasarían de 760 a 1.330 dólares, mientras que las presentaciones electrónicas aumentarían de 710 a 1.280 dólares.

También subirían las tarifas para apelaciones

La propuesta contempla además un incremento de 645 dólares en las tasas aplicadas a quienes soliciten una reconsideración tras una denegación de ciudadanía.

Asimismo, plantea eliminar las exenciones y programas de reducción de tarifas dirigidos a inmigrantes con ingresos familiares equivalentes o inferiores al 400 % del umbral federal de pobreza.

Sin embargo, los cambios aún no entrarán en vigor, ya que deberán pasar por un periodo de consulta pública de 60 días antes de una eventual aprobación definitiva.

Seguridad Nacional argumenta que busca cubrir los costos del proceso

El Departamento de Seguridad Nacional justificó el incremento señalando que busca cubrir completamente los costos asociados a la tramitación de las solicitudes.

“Históricamente se mantuvieron tarifas reducidas para promover la naturalización, pero ya no se considera que estas solicitudes deban tener costos menores a expensas de otros beneficios migratorios”, señaló la entidad en el documento de la propuesta.

Cambio de enfoque frente a administraciones anteriores

La medida representa un cambio respecto a gobiernos anteriores, que mantuvieron tarifas relativamente bajas con el objetivo de fomentar la integración y facilitar el acceso a la ciudadanía para residentes permanentes legales.

La propuesta se enmarca en una política migratoria más restrictiva impulsada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, caracterizada por un mayor control en los procesos migratorios y revisiones más estrictas para la obtención de beneficios.