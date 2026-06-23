Un grupo de turistas quedó atrapado este martes en un mirador cercano a una favela de Río de Janeiro debido a un operativo policial contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

Los enfrentamientos comenzaron de madrugada en el Morro Dona Marta, ubicado en el barrio de Botafogo, donde agentes de la Policía ejecutaban órdenes de captura y allanamientos contra presuntos integrantes de la organización delictiva.

Tiroteos sorprendieron a visitantes que observaban el amanecer

Los intensos disparos sorprendieron a decenas de personas que se encontraban en el mirador para apreciar el amanecer.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a turistas agachados mientras se escuchaban ráfagas de disparos en los alrededores.

“Fue una situación de guerra. Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico”, relató a la AFP el fotógrafo Ari Kaye, quien se encontraba en el lugar.

Según el testimonio, unas 60 personas permanecieron resguardadas mientras los enfrentamientos se prolongaban durante unos 20 minutos.

Brazilian Special Police forces arrest a suspect during the Operation Containment at the Santa Marta favela, in Rio de Janeiro, Brazil, on June 23, 2026. The operation targets alleged members linked to the Comando Vermelho drug trafficking organization as authorities seek to contain the gang's territorial expansion and dismantle its criminal infrastructure. (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Autoridades suspendieron las visitas al sector

Tras el operativo, las visitas al Morro Dona Marta fueron suspendidas.

Jan Plagge, un turista alemán de 40 años que visitaba Río de Janeiro por primera vez, explicó que había programado una visita guiada a la favela, pero se encontró con una fuerte presencia policial.

“Atraparon a algunos delincuentes, pero espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde”, comentó.

Violencia alcanzó las calles de Botafogo

Los efectos del operativo también se extendieron a zonas residenciales de Botafogo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a policías militares armados con fusiles desplazándose por la calle São Clemente, una de las principales vías del sector.

Periodistas de la AFP constataron una intensa presencia policial en el lugar.

Es el segundo incidente que afecta a turistas este año

En abril, más de 200 visitantes quedaron atrapados durante dos horas en el Morro Dois Irmãos, otro de los miradores más conocidos de Río de Janeiro, por un operativo similar.

La intervención del martes forma parte de la denominada Operación Contención contra el Comando Vermelho, considerada una de las acciones más grandes desplegadas contra esta organización criminal.

Según cifras oficiales, desde el inicio de la ofensiva han sido detenidas más de 360 personas y se han incautado cerca de 480 armas de fuego y más de 51.000 municiones.