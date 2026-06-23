La ola de calor que afecta a Francia desde mediados de junio ha dejado al menos 40 personas fallecidas por ahogamiento, informó este martes el primer ministro Sébastien Lecornu durante una reunión de crisis convocada por el Gobierno.

Según precisó el funcionario, las víctimas son principalmente jóvenes y representan las primeras consecuencias mortales asociadas al episodio de calor extremo que atraviesa el país.

Temperaturas de hasta 44 °C y alertas en el 90 % del territorio

Las autoridades meteorológicas mantienen en alerta roja y naranja por calor extremo a gran parte del territorio francés. De acuerdo con las previsiones, algunas zonas del suroeste podrían registrar temperaturas de hasta 44 °C.

Alrededor del 90 % de la población francesa reside en áreas bajo algún nivel de alerta.

Con una temperatura media de 29,2 °C, Francia registró el lunes un récord histórico para un mes de junio. Además, durante la madrugada del martes se alcanzó la noche más cálida desde que existen registros, con una media nacional de 21,6 °C, según el servicio meteorológico Météo France.

Gobierno alerta sobre los riesgos en zonas de baño no vigiladas

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, instó a la población a evitar bañarse en lugares no supervisados y recordó que, durante episodios de calor extremo, es fundamental acudir únicamente a zonas habilitadas y vigiladas.

Entre los casos reportados figura el de un futbolista de la segunda división francesa, quien se encuentra en estado de muerte cerebral tras ahogarse en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon.

Asimismo, dos hermanos de 2 y 4 años fueron encontrados sin vida dentro del vehículo de su familia en la ciudad de Carpentras, mientras que tres adultos mayores fallecieron en sus viviendas en el suroeste del país.

El Ejecutivo teme que las altas temperaturas se prolonguen

El primer ministro, integrante del Gobierno del presidente Emmanuel Macron, señaló que aún existe incertidumbre respecto a la duración del fenómeno y pidió a los ministros preparar distintos escenarios, entre ellos una extensión de la ola de calor hasta buena parte de julio.

La intensidad del actual episodio recuerda al registrado en agosto de 2003, cuando cerca de 15.000 personas murieron en Francia durante dos semanas de temperaturas extremas.

Los científicos atribuyen el aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos al cambio climático provocado por la actividad humana.