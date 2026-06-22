La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia concluyó en la madrugada de este lunes con disturbios aislados en Bogotá y Cali, que dejaron daños en infraestructura pública, varios heridos y personas detenidas, según informaron las autoridades locales.

Los incidentes se registraron luego de conocerse los resultados preliminares que otorgaron la victoria al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %), frente a los 12,7 millones (48,70 %) alcanzados por el senador Iván Cepeda.

Autoridades restablecieron el orden en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la Fuerza Pública intervino en las localidades de Kennedy y Usme, en el sur de la capital, para restablecer el orden público.

Según explicó, un grupo de encapuchados intentó atacar una estación policial en Usme. Además, una concentración de personas se desplazó desde Corferias, donde se realiza el escrutinio electoral, hacia la Plaza de Bolívar, aunque finalmente fue dispersada y los daños registrados fueron menores.

“A esta hora se reporta tranquilidad en la ciudad”, señaló el burgomaestre a través de su cuenta en X.

Cali reportó daños en estaciones del MIO y personas heridas

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, las autoridades indicaron que los disturbios fueron controlados alrededor de las 2:05 de la madrugada.

El balance preliminar da cuenta de 15 puestos de fotodetección atacados, cuatro estaciones del sistema de transporte masivo MIO vandalizadas y un autobús afectado.

Asimismo, se reportaron cuatro personas lesionadas y dos detenidos.

Alcalde de Cali ofrece recompensa por información

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó que los hechos violentos estuvieron concentrados en un solo sector de la ciudad.

La autoridad anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 50.000 dólares, para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos vandálicos.

Escrutinio oficial continuará en los próximos días

Los resultados preliminares de la segunda vuelta deberán ser ratificados mediante el escrutinio oficial, proceso que estará a cargo de más de 9.000 jueces y notarios en todo el país.

La revisión definitiva se desarrollará durante los próximos días.