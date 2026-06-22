El candidato presidencial Iván Cepeda aceptó los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia que lo ubican en segundo lugar. El proceso fue cerrado con el 99,9% de mesas contabilizadas según la autoridad electoral.

El conteo oficial preliminar dio como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella por una diferencia reducida. El desenlace se produjo tras una de las elecciones más ajustadas registradas en el país.

Cepeda confirmó su posición luego de conocer el avance del escrutinio difundido por el organismo electoral. El resultado lo colocó por detrás de su contendiente por un margen de aproximadamente un punto porcentual.

En su pronunciamiento ante simpatizantes en Bogotá, el candidato hizo referencia a la cercanía del resultado. En ese contexto señaló la magnitud de la diferencia registrada en la segunda vuelta.

“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, expresó.

El equipo de campaña de Cepeda anunció que solicitará la revisión de un número significativo de mesas de votación. La cifra señalada alcanza las 33.000 actas dentro del proceso de escrutinio oficial y será presentada durante la etapa de validación de resultados ante las autoridades electorales.

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció después de conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella. Dijo que se impugnarán 33.000 mesas y "llamo al grupo del escrutinio para revisar sus actos y resultados". pic.twitter.com/cAd18nCABP — BRAVA NEWS (@BravaNewsco) June 21, 2026





Posición política tras los resultados

Tras conocerse los resultados preliminares, Iván Cepeda se dirigió a sus simpatizantes para marcar su postura frente al nuevo escenario político. El candidato se refirió a la continuidad de las políticas sociales impulsadas en los últimos años en el país y advirtió que mantendrá vigilancia frente a posibles cambios en la próxima administración. En ese marco expresó lo siguiente

“No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”, agregó.

La segunda vuelta enfrentó a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella en una elección marcada por una diferencia mínima en el conteo final. El candidato ganador alcanzó el 49,65% de los votos frente al 48,70% de su contrincante.

El proceso fue seguido con atención debido a la alta paridad entre ambas candidaturas. La autoridad electoral continúa con la consolidación del escrutinio para su resultado definitivo.